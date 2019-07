Ten Dam na harde val uit Ronde van Oostenrijk

Laurens ten Dam is uitgevallen in de vijfde etappe van de Ronde van Oostenrijk na een harde val op hoge snelheid in een afdaling. De renner van CCC Team moest naar het ziekenhuis voor onderzoek. “Veel pleisters nodig. In het lichaam is niets gebroken, maar mentaal ben ik dat wel. De sport kan wreed zijn voor ons”, meldde de 38-jarige Ten Dam op Instagram.

Ten Dam week uit naar Oostenrijk nadat duidelijk was dat hij niet in de Tourploeg van CCC was opgenomen. Hij stond na de vierde etappe op de 55e plaats in het algemeen klassement. “Ik zal dit jaar weer koersen, maar wanneer en waar is op dit moment onduidelijk”, aldus Ten Dam.

De Duitser Jannik Steimle won de vijfde etappe over 162 kilometer van Bruck naar Kitzbühel. De Belg Ben Hermans leidt in het algemeen klassement. Vrijdag is de slotetappe naar de top van de steile Kitzbüheler Horn.