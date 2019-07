Verstappen verwacht geen zege op Silverstone

Max Verstappen rekent niet op een overwinning in de komende Grote Prijs van Groot-Brittannië. “Dat is onwaarschijnlijk. Dan hebben we een temperatuur van 40 graden nodig, dat werkte de vorige race in ieder geval goed!”, zegt de Limburgse Formule 1-coureur op Verstappen.nl. Met de vorige race doelt hij op de Grote Prijs van Oostenrijk van twee weken geleden, waarin hij in de drukkende warmte glorieus naar de zege reed.

“Wij hadden minder problemen met de koeling dan Mercedes en waren sterker in de bochten dan Ferrari. Door onze nieuwe voorvleugel en iets meer vermogen, waren we gewoon sneller”, aldus Verstappen. Een dergelijk scenario op het veel koelere circuit van Silverstone is niet denkbaar. “In een koeler weekend hebben ze die problemen niet bij Mercedes en kunnen ze gewoon vol gas.”