Brons Van Gool en Lau op EK beloften

Sprinter Joris van Gool heeft brons veroverd op de 100 meter bij de EK voor beloften, atleten onder 23 jaar, in het Zweedse Gävle. Hij liep in de finale met rugwind 10,27. De Zweed Henrik Larsson won het goud in 10,23 en het zilver was voor de Brit Oliver Bromby in 10,24.

Van Gool (21) verraste deze winter al bij de senioren met brons op de 60 meter bij de EK indoor in Glasgow. Hij scherpte deze zomer zijn persoonlijk record op de 100 meter aan tot 10,16. Daarmee zit hij nog boven de limiet van 10,10, die recht geeft op een startbewijs voor de WK atletiek dit najaar in Doha.

Er was ook een bronzen plak voor Jasmijn Lau op de 10.000 meter. De 20-jarige atlete finishte in 33.35,66. Ze moest twee Duitse atletes, Alina Reh en Miriam Dattke, voor zich dulden.