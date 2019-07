Brouwer/Meeuwsen bij laatste vier in Gstaad

Beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen hebben de halve finales bereikt op het prestigieuze toernooi in Gstaad. Het Nederlandse duo won op het vijfsterrentoernooi in Zwitserland de partij in de derde ronde van de Tsjechen Ondrej Perusic en David Schweiner in drie sets: 21-14 23-25 22-20.

Het Nederlandse duo strandde vorig jaar in Gstaad in de kwartfinales. Nu treffen ze in de halve finale de winnaars van de partij tussen de Polen Pjotr Kantor en Bastosz Losiak en de Italianen Paolo Nicolai en Daniele Lupo.

Sanne Keizer en Madelein Meppelink spelen zaterdag hun partij in de kwartfinale tegen de Braziliaanse beachvolleybalsters Maria Antonelli en Carol. Het Nederlandse duo won vrijdag in de tweede ronde van de Russinnen Nadezda Makrogoezova en Svetlana Cholomina : 21-16 21-18.

Joy Stubbe en Marleen van Iersel werden in de eerste ronde uitgeschakeld.