Federer in finale Wimbledon na winst op Nadal

Tennisser Roger Federer staat weer in de finale van Wimbledon. In een soms indrukwekkende halve eindstrijd rekende de bijna 38-jarige Zwitser af met zijn grote rivaal Rafael Nadal (33). In de vierde set benutte Federer zijn vijfde matchpoint, 7-6 (3) 1-6 6-3 6-4. De eerste vier waren op vaak weergaloze wijze weggewerkt door de Spanjaard.

Het was voor de eerste keer sinds 2008 dat de twee op Wimbledon tegenover elkaar stonden. Destijds, in de finale, won Nadal. Federer is in Londen op jacht naar zijn negende kampioenschap. HIj staat voor de twaalfde keer in de eindstrijd. In de beslissende ontmoeting treft hij zondag Novak Djokovic, de titelverdediger uit Servië en de nummer één van de wereld. Die rekende in zijn halve finale af met de Spanjaard Roberto Bautista Agut.

Federer moest diep gaan. “Ik ben uitgeput”, was zijn eerste reactie. “Het was zwaar. Steeds als ik dacht dat ik er was kwam Nadal met soms ongelooflijke ‘shots’ terug in de wedstrijd. Ik denk dat het niveau van twee kanten heel hoog was. Misschien was het verschil dat mijn opslag heel goed liep en dat ik de cruciale punten steeds naar me toe wist te trekken. Dat heeft waarschijnlijk de doorslag gegeven.”

Vooral de kwaliteit in de eerste set noemde Federer geweldig. Het ging gelijk op in de veertigste partij tussen de twee grootheden, er waren geen breaks, pas in de tiebreak wist de Zwitser met vijf punten op rij het verschil te maken. Nadal sloeg hard terug in de tweede set, die hij in 36 minuten met 6-1 won. In de twee volgende bedrijven kwam Federer steeds vroeg in de set al op voordeel te staan. Beide keren gaf hij zijn voorsprong niet meer weg.

In de onderlinge duels tussen Federer en Djokovic leidt de Serviër met 25-22, op gras met 2-1. Op Wimbledon verloor hij in 2012 in de halve finales van Federer, maar versloeg hij de Zwitser in 2014 en 2015 in de finale.