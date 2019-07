Groenewegen beloont beulswerk Van Aert

Wout van Aert legde de basis voor de zege in de zevende etappe van de Tour de France voor Dylan Groenewegen. De Belg sleurde in de finale kilometers op kop om de Amsterdamse sprinter in stelling te brengen. Er was volop bewondering voor het beulswerk van de Belg. “De opzet was Dylan op 2,5 kilometer van de meet af te zetten, maar ik kwam op 6 kilometer voor het einde al aan kop. Ik mocht niet afgeven hè”, zei hij bij de NOS.

Van Aert zei dat hij er vertrouwen in had dat Groenewegen het dit keer wel kon afmaken. Een valpartij in de eerste etappe vergde meer herstel dan gedacht en zorgde ervoor de Groenewegen zich nog niet had kunnen onderscheiden in de massasprints. “Ik merkte dat hij vandaag echt gebeten was op de overwinning. Dan is het mijn rol in de trein om hem goed in positie te brengen voor de laatste kilometers. Mooi dat hij het ook echt afmaakt”, aldus Van Aert.