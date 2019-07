Groenewegen sprint naar zege in zevende etappe

Dylan Groenewegen heeft zijn etappezege in de Ronde van Frankrijk binnen. De sprinter van Jumbo-Visma was de snelste in de massasprint van de zevende etappe en bezorgde zijn ploeg de derde ritoverwinning in deze Tour. Voor Groenewegen zelf is het de vierde ritzege in een massasprint in de Tour.

Meteen na de officiële start gingen de Fransen Yoann Offredo en Stéphane Rossetto er vandoor. Het tweetal wachtte een lange dag voorop in de rit met 230 kilometer en een verwachte massasprint. Op zo’n 12 kilometer van de meet werden ze ingelopen.

In de sprint zocht Groenewegen in de slotkilometer zijn eigen weg nadat hij Mike Teunissen kwijt was. Hij was nipt sneller dan de Australiër Caleb Ewan en de Slowaak Peter Sagan. Deze overwinning was de elfde sprintzege voor Groenewegen dit jaar.

Hij won vorig jaar twee etappes in de Ronde van Frankrijk, toen ook de zevende etappe en meteen ook de achtste etappe. In 2017 won de Amsterdammer de sprint op de Champs Élysées in de slotetappe.

In de eerste etappe van de Tour in Brussel kwam Groenewegen ten val en greep ploeggenoot Teunissen de zege en het geel. In de vierde etappe in Nancy eindigde de sprinter als vijfde, nadat hij in de slotkilometer niet meer in een goede positie voor de sprint had kunnen komen.

De gele trui blijft om de schouders van Giulio Ciccone van Trek-Segafredo. De Italiaan heeft zes seconden voorsprong op de Fransman Julian Alaphilippe. Steven Kruijswijk staat achtste op 1.04 minuut.