Hassan loopt wereldrecord op Engelse mijl

Sifan Hassan heeft bij de Diamond League in Monaco het wereldrecord op de Engels mijl verbeterd. De Nederlandse atlete liep het 23 jaar oude record van de Russin Svetlana Masterkova uit de boeken. Ze scherpte de beste mondiale tijd op de 1609 meter aan met enkele tienden tot 4.12,33.

Hassan had in aanloop naar de race in het prinsdom een dikke verbetering van haar persoonlijk record aangekondigd. Dat stond op 4.14,71. Ze was zich er toen nog niet van bewust dat ze dan ook het wereldrecord zou aanvallen. Hassan moest het in de wedstrijd vrijwel in haar eentje doen. Er was wel een Oekraïense atlete als gangmaker ingehuurd voor de eerste 800 meter, maar daarna moest de geboren Ethiopische het zelf afmaken. Niemand in het veld kon haar volgen en ze soleerde de laatste twee ronden naar het record. De Britse Laura Weightman arriveerde vijf seconden na Hassan als tweede in 4.17,60.

Dat Hassan in topvorm verkeerde, bewees ze eind juni met de vierde tijd ooit op de 3000 meter, evenals de Engelse mijl een zogeheten incourante afstand die niet wordt gelopen op Olympische Spelen, WK of EK. De 8.18,49 was wel een Europees record. De 26-jarige atlete, die woont en traint in de Verenigde Staten, heeft ook het Europees record op de 5000 meter in handen, evenals het Europees record op de halve marathon en het wereldrecord op de 5 kilometer op de weg.