Renners begonnen aan langste etappe in Tour

Met de Italiaanse wielrenner Giulio Ciccone voor het eerst in de gele trui zijn de 174 overgebleven deelnemers aan de Tour de France vrijdag kort na half 12 begonnen aan de zevende etappe. De langste rit uit deze editie van de Tour gaat over 230 kilometer, van Belfort naar Chalon-sur-Saône. De kans is groot dat de etappe uitdraait op een massasprint, met kansen voor Dylan Groenewegen om zijn eerste zege in deze Tour te behalen.

De renners moeten onderweg drie hellinkjes over, twee van de vierde categorie en eentje van de derde. Deze bergjes doemen allemaal al op in het eerste deel van de etappe. De laatste 100 kilometer gaat over grotendeels vlakke wegen naar de finish. Naar verwachting wordt in Chalon-sur-Saône rond 17.00 uur gesprint om de dagzege.

Ciccone heeft in het algemeen klassement 6 seconden voorsprong op Julian Alaphilippe, de Fransman die donderdag het geel moest afstaan na de eerste serieuze bergrit in deze Tour. De groene trui zit om de schouders van Peter Sagan, Tim Wellens draagt de bolletjestrui en Egan Bernal mag de witte trui dragen omdat Ciccone in het geel rijdt.