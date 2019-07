Schippers derde op 200 meter Monaco

Dafne Schippers is bij de Diamond League in Monaco als derde gefinisht op de 200 meter. De tweevoudig wereldkampioene op deze afstand scherpte haar beste seizoenstijd aan tot 22,45 seconden. Shaunae Miller-Uibo uit de Bahama’s won de race in 22,09, de Jamaicaanse olympisch kampioene Elaine Thompson bleef Schippers net voor met 22,44.

Schippers komt geleidelijk aan steeds beter in vorm. Vorige week liep ze in Lausanne haar beste tijd op de 100 meter in 11,04. Het seizoen staat voor de Utrechtse atleten helemaal in het teken van het WK in Doha (Qatar). Dat toernooi begint pas eind september. Ze wil er zowel de 100 als 200 meter lopen.