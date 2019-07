Waterpolosters azen bij WK op podium én Spelen

De Nederlandse waterpolosters hebben een medaille als doel gesteld voor het WK in Zuid-Korea. De kampioen van Europa gaat vanaf zondag in Gwangju op jacht naar een podiumplaats. Bondscoach Arno Havenga en zijn speelsters hebben ook kwalificatie voor de Olympische Spelen van Tokio 2020 in hun achterhoofd zitten.

“De afgelopen vier jaar hebben we bijna alleen maar finales gespeeld, alleen het WK van 2017 in Boedapest was een slecht toernooi”, zei Havenga voor vertrek naar Azië. “Wat dat betreft is het logisch dat we op dit WK weer voor een podiumplek gaan. Waarom niet?”

Na zilver op het EK 2014, WK 2015 en EK 2016 veroverde Oranje vorig jaar eindelijk goud op het EK in Barcelona. De waterpolosters behoren al jarenlang tot de wereldtop, maar dat wil niet zeggen dat de ploeg van Havenga zich ook wel even makkelijk plaatst voor de Spelen. Voor Rio 2016 ging het op het ‘moment suprême’ mis op het olympisch kwalificatietoernooi in Gouda. Nu heeft Oranje vier kansen om zich te plaatsen voor Tokio. De eerste kans, vorige maand bij de superfinale van de World League, werd gemist. Oranje moest in de halve finales opnieuw buigen voor de Verenigde Staten, de regerend olympisch en wereldkampioen die zich als winnaar van de World League wel al kwalificeerde voor Tokio.

“De Amerikanen zijn de te kloppen ploeg”, zo weet Havenga. “Ze lijken wat minder onaantastbaar dan voorheen. De verschillen worden kleiner, we komen dichterbij. Fysiek zijn zij heel sterk, maar wij inmiddels ook. We gaan een keer van ze winnen, dat moment komt eraan”, zegt de bondscoach, die het dinsdag met zijn ploeg in de tweede groepswedstrijd op het WK opneemt tegen ‘Team USA’. Oranje opent het toernooi zondag tegen Zuid-Afrika. Nieuw-Zeeland is donderdag de derde opponent. De nummer 1 van de groep plaatst zich rechtstreeks voor de kwartfinales, de nummer 2 en 3 gaan eerst de kruisfinales in.

De winnaar van het WK krijgt ook een ticket naar de Spelen. Als de Amerikaanse vrouwen hun wereldtitel prolongeren, gaat dat startbewijs naar de verliezend finalist. “Misschien is de finale halen dus al voldoende”, zegt Havenga. “En anders willen we naar Tokio door in januari bij het EK in Boedapest onze titel te prolongeren. De laatste kans is op het OKT in het voorjaar.”