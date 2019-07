Weer een toptransfer in NBA in de maak

De clubs moeten het nog bevestigen, maar volgens diverse Amerikaanse media is weer een toptransfer in de basketbalcompetitie NBA in de maak. Russell Westbrook staat op het punt Oklahoma City Thunder te verruilen voor Houston Rockets, waar de guard wordt herenigd met James Harden. Chris Paul bewandelt de omgekeerde weg en gaat van Houston naar Oklahoma City.

Westbrook (30) behoort al jarenlang tot de beste basketballers in de NBA, maar kampioen werd hij nog nooit. De Amerikaan mocht zich wel al twee keer de topscorer van de competitie noemen. In 2017 werd Westbrook gekozen tot meest waardevolle speler (MVP) van de NBA. Al drie jaar op rij slaagt hij erin gemiddeld qua scores, rebounds en assists in de dubbele cijfers (triple-double) te eindigen.

Met Harden én Westbrook in de ploeg hoopt Houston Rockets voor de titel te kunnen gaan. De twee topspelers vormden eerder bij Oklahoma City Thunder al een sterk duo.

Los Angeles Clippers verraste deze zomer al met de komst van Paul George (van Oklahoma City Thunder) en Kawhi Leonard, die Toronto Raptors afgelopen seizoen naar de titel leidde.