Zevende tijd Verstappen in tweede training

Max Verstappen heeft de zevende tijd gereden in de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Groot-Brittannië. De Limburger was net als in de eerste sessie langzamer dan zijn teamgenoot bij Red Bull, Pierre Gasly. De Fransman was in de eerste vrije training nog de snelste geweest op het nieuw geasfalteerde circuit Silverstone, maar zette in de tweede training de vijfde tijd neer.

Valtteri Bottas klokte in zijn Mercedes de beste ronde: 1.26,732. Zijn kopman Lewis Hamilton, de huidige leider in het kampioenschap, was een fractie langzamer: 1.28,801. Charles Leclerc noteerde in zijn Ferrari de derde tijd (1.26,929), diens teamgenoot Sebastian Vettel reed de vierde tijd: 1.27,180.

Verstappen was te spreken over de grip van zijn auto, maar geheel vlekkeloos verliep de training niet. Hij versleet nogal snel zijn banden.