Zusjes De Brouwer missen finale WK synchroon

De synchroonzwemsters Noortje en Bregje de Brouwer hebben op de WK in Gwangju net naast een finaleplaats gegrepen op de technische uitvoering. De tweeling kwam in de kwalificatie tot een score van 83,8188 punten, waarmee de 20-jarige zusjes op de dertiende plek eindigden. De beste twaalf plaatsten zich voor de finale. Het Russische duet Svetlana Romasjina/Svetlana Kolesnitsjenko eindigde als eerste in de kwalificatie met 95,9501 punten.

Twee jaar geleden grepen de tweelingzussen op hun eerste WK, in Boedapest, naast finaleplaatsen op de technische en vrije uitvoering. Tijdens de World Series maakten ze dit jaar wel de nodige indruk met onder meer een persoonlijke recordscore van boven de 85 punten op de technische uitvoering.

“Ons doel was in de finale komen, dat is helaas net niet gelukt en dat is wel teleurstellend”, zei Noortje de Brouwer in Gwangju. Het Nederlandse duet komt dinsdag in actie op de vrije uitvoering. “Het doel is ook daar om de finale te halen. Met de vrije uitvoering hebben we weer een kans, daar gaan we zeker voor.’