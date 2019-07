Autocoureur De Vries zesde op Silverstone

Autocoureur Nyck de Vries is als zesde geëindigd in de eerste race in de Formule 2 op het circuit van Silvertstone. De 24-jarige Fries won één plek ten opzichte van de start.

De zege ging naar de Italiaan Luca Ghiotto, die als tweede was gestart. Hij versloeg de Canadees Nicholas Latifi en zijn Chinese teamgenoot Guanyu Zhou, die poleposition had veroverd, maar zijn teamgenoot beter zag vertrekken. Voor Ghiotto was het de tweede zege dit seizoen.

De Vries zag Latifi en Ghiotto wel inlopen, maar houdt de leiding in het WK-klassement. Zondag volgt nog de sprintrace op Silverstone.