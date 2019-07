Brouwer en Meeuwsen naar finale in Gstaad

De beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen hebben de finale bereikt van het majortoernooi uit de World Tour in Gstaad. De winnaars van olympisch brons bij de Spelen van Rio 2016 rekenden in de halve finales af met Paolo Nicolai en Daniele Lupo: 21-17 21-15. In de groepsfase hadden Brouwer en Meeuwsen nog in twee sets moeten buigen voor de Italianen, maar ze namen zaterdag op overtuigende wijze revanche.

Het Nederlandse koppel had in de tweede ronde ook al een knappe zege geboekt op het Amerikaanse topduo Nick Lucena/Phil Dalhausser: 21-16 21-14. Vorig jaar strandden Brouwer en Meeuwsen op het Zwitserse zand in de kwartfinales. Nu gaan ze om het goud spelen.

Sanne Keizer en Madelein Meppelink bleven steken in de kwartfinales. De Europees kampioenen, die tot zaterdag nog geen set hadden verloren in Gstaad, verloren nipt van het Braziliaanse duo Maria Antonelli/Carol: 19-21 19-21.