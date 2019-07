De Gendt wint etappe na lange ontsnapping

De Belgische wielrenner Thomas De Gendt heeft een waar kunststukje geleverd in de achtste etappe van de Tour de France. De renner van Lotto-Soudal won de rit van Mâcon naar Saint-Étienne met liefst zeven beklimmingen na een ontsnapping van 200 kilometer.

Enkele seconden na De Gendt arriveerde de Fransman Thibaut Pinot als tweede. Zijn landgenoot Julian Alaphilippe eindigde als derde en heroverde de gele trui. Hij had genoeg voorsprong om het leiderstricot af te pakken van de Italiaan Giulio Ciccone.

De Gendt trok al al vanaf de eerste kilometer ten aanval, samen met Niki Terpstra, de Amerikaan Ben King en de Italiaan Alessandro de Marchi. Het kwartet nam al snel 4 minuten voorsprong en wist die marge meer dan 100 kilometer vasthouden.

De Gendt leek aanvankelijk maar uit op één ding en dat was punten vergaren in het bergklassement. Hij stelde de bolletjestrui van zijn ploeggenoot Tim Wellens veilig door op de vele colletjes in het Centraal Massief steeds als eerste boven te komen.

Terpstra en King moesten eraf op de vijfde col na 140 kilometer. De Gendt loste De Marchi op de zevende en laatste beklimming. Het avontuur leek voorbij voor de Belg, omdat de ontketende Alaphilippe en Pinot waren ontsnapt uit het peloton, maar De Gendt bleek nog voldoende macht in de benen te hebben om uit de greep van het jagende duo te blijven.

Het was de tweede etappezege in de Tour voor de 32-jarige Belg. In 2016 won hij de beruchte rit naar de Mont Ventoux.

Alaphilippe droeg deze Tour al drie dagen het geel. Hij raakte hem kwijt aan Ciccone in de zesde etappe. De renner van Deceuninck – Quick-Step heeft nu 23 seconden voorsprong op de Italiaan in het algemeen klassement. Kopman Steven Kruijswijk van Jumbo-Visma kwam in de etappe als 23e over de finish en klom in het algemeen klassement naar de zevende plek, op 1.27 van Alaphilippe.