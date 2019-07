Halep wint Wimbledon na eenzijdige finale

Simona Halep heeft voor het eerst Wimbledon gewonnen. De Roemeense nummer 7 van de wereld speelde uitstekend in de finale tegen 23-voudig grandslamwinnares Serena Williams. Halep stond slechts vier games af (6-2 6-2) en veroverde zo na Roland Garros vorig jaar haar tweede grandslamtitel.

De Amerikaanse voormalige nummer 1 van de wereld en huidige nummer 11 kon haar achtste titel veroveren op Wimbledon maar trof een ontketende Halep. In tien voorgaande partijen won ze er slechts eentje maar ze was vastbesloten Williams deze keer wel te verslaan.

De 27-jarige Roemeense liep snel uit naar 4-0 en maakte nauwelijks een fout. De tien jaar oudere Williams was daarentegen slordig en kon geen enkel antwoord vinden op Halep, die bijna alle ballen retourneerde.

In de hele wedstrijd maakte Halep slechts drie onnodige fouten en Williams 25. Na 55 minuten sloeg Williams op matchpoint de bal in het net en gooide Halep haar armen in de lucht van vreugde.

Williams berustte in haar nederlaag. “Soms tref je iemand die veel beter is en Simona speelde geweldig”, aldus de Amerikaanse, die al enkele keren dicht bij de 24e grandslamtitel was. Ze zou daarmee het record evenaren van de Australische tennislegende Margaret Court.

In haar 32e grandslamfinale had Williams echter niets in brengen. Vorig jaar verloor ze de finales van Wimbledon en de US Open. Op Flushing Meadows eind augustus krijgt de Amerikaanse weer een nieuwe kans op haar 24e grandslamwinst.

Halep was wel degelijk zenuwachtig al liet ze dat geen moment merken op het heilige gras. “Ik weet dat er tijdens de wedstrijd geen tijd is voor emoties”, zei de Roemeense, die ook direct een droom van haar moeder in vervulling liet gaan. “Toen ik 10 jaar was zei ze tegen mij: ‘als je iets met tennis wil doen dan moet je de finale van Wimbledon winnen’. Deze titel is dus heel speciaal voor mij.”