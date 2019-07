Holland Acht en dubbelvieren in finale

De Holland Acht heeft zich bij de wereldbeker roeien in Zevenhuizen ternauwernood gekwalificeerd voor de finale. De mannenploeg van hoofdcoach Mark Emke kwam op de Willem-Alexander Baan in de herkansing als vierde over de finish, met een minieme marge van 0,08 seconde op nummer vijf Verenigde Staten. De eerste vier van de race plaatsten zich voor de eindstrijd, die zondag wordt gevaren. Met Oranje stelden ook Nieuw-Zeeland, Roemenië en Australië een finaleticket veilig.

De Nederlandse vrouwen acht kwam opnieuw veel te kort. De thuisploeg eindigde ook in de herkansing als vijfde, met deelname aan de B-finale als gevolg. Op vrijdag zette de nummer vier van de WK in 2018 ook al de vijfde tijd neer in de serie.

De vrouwen dubbelvier plaatste zich met met de derde plaats in de herkansing voor de A-finale. Ook de mannen dubbelvier slaagde daarin. De Europese kampioenen wonnen met overmacht hun race in de herkansing. Beide boten van Oranje hadden op vrijdag de tweede serietijd neergezet in de time trials en moesten derhalve een dag later op herhaling.