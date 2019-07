Pittige heuvelrit op nationale feestdag

De negende etappe in de Tour de France is er weer een vol heuvels door het Centraal Massief. De rit over 170,5 kilometer van Saint-Etienne naar Brioude telt twee beklimmingen van derde categorie, maar ook één van eerste categorie. De Mur d’Aurec-sur-Loire, met stukken van 16 en 19 procent, is echter geen scherprechter. Daarvoor ligt de 3 kilometer lange steile klim te vroeg in het parcours.

Niettemin zal Deceuninck – Quick-Step, de ploeg van de nieuwe geletruidrager Julian Alaphilippe, hard moeten werken om de trui te verdedigen. De rit is ideaal voor ontsnappingen. De Franse renners zullen nog meer dan anders azen op succes op 14 juli, de nationale feestdag.

Brioude was al wel eens startplaats van een etappe in de Tour, maar nu is er voor het eerst de finishlijn getrokken. Romain Bardet, een van de Franse favorieten voor de eindzege in de Tour, komt uit Brioude.