Renners onderweg in lange rit vol heuvels

Het peloton is onderweg in de achtste etappe van de Tour de France. De Italiaan Giulio Ciccone rijdt in de 200 kilometer lange rit met zeven beklimmingen van Mâcon naar Saint-Etienne in de gele trui.

De etappe lijkt op het lijf geschreven voor avonturiers die goed kunnen klimmen en niet voor de sprinters. Vijf colletjes zijn van de tweede categorie.

Er zijn nog 174 renners in koers. De Amerikaan Tejay van Garderen brak in de zevende etappe zijn hand door een ongelukkige valpartij en is niet meer op de fiets gestapt.

Titelverdediger Geraint Thomas zei vlak voor vertrek dat hij een zware dag verwacht. “Op dit parcours zal het voor Trek, de ploeg Ciccone, heel moeilijk worden de gele trui te verdedigen.” De Italiaan heeft in het algemeen klassement 6 seconden voorsprong op de Fransman Julian Alaphilippe.