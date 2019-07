Terpstra: ben er gewoon afgereden

Niki Terpstra koos meteen in de achtste etappe de aanval samen met de Belg Thomas de Gendt en de Amerikaan Ben King. De Nederlandse wielrenner van Team Total Direct Energie werd echter al voor de finale van de etappe gelost door medevluchters De Gendt en de Italiaan Alessandro de Marchi. De Gendt hield alleen stand en won de etappe in Saint-Étienne.

“Dit was de eerste etappe dat ik wilde meezitten”, zei Terpstra. “Dat is gelukt, maar De Gendt ging op de zwaarste klim net even te hard en toen was hij verdwenen. Maar ach, je ziet hoe sterk hij is, hij was een maatje te groot voor me.”

Terpstra dacht vooraf dat de etappe iets minder bergachtig was en dat ze wellicht met iets meer wielrenners vooruit waren gekomen. “Als de druk van achteren niet zo groot was geweest, hadden we misschien meer kans gehad. Het was een zware dag. Het ziet er qua profiel wat makkelijker uit dan het in werkelijkheid was. Maar ik ben er gewoon afgereden. Had ik maar harder moeten fietsen. Ik ga nu wat eenvoudigere etappes uitzoeken.”