Thomas put vertrouwen uit terugkeer na val

Geraint Thomas kwam op 15 kilometer van de finish in de achtste etappe van de Tour de France ten val. Zonder grote schade kon de Britse titelverdediger snel terugkeren in de groep met favorieten. Thomas kon echter net niet reageren op de demarrage van de twee Franse wielrenners Julian Alaphilippe en Thibaut Pinot. “Dat is frustrerend, maar om terug te komen zoals ik deed, laat wel zien dat de benen goed zijn”, zei de wielrenner van Team Ineos.

“Ik ben ongedeerd, maar de crash gebeurde op een sleutelmoment in de wedstrijd”, legde Thomas uit. “Ik kwam terug bij de groep net voor de laatste beklimming. Ik zocht mijn weg naar voren in de groep, toen Alaphilippe en Pinot demarreerden voor de bonificatieseconden. Toen was ik even buiten adem.”

Thomas finishte uiteindelijk in de groep als tiende op 20 seconden van de Fransen en op 26 seconden van ritwinnaar Thomas De Gendt. “Je wil nergens onnodig tijd verliezen en als ik niet was gevallen, had ik ze kunnen volgen. Maar het is niet anders, er komt nog genoeg aan.”