Van Dam door in Marathon Classic

Golfster Anne van Dam doet nog volop mee in de Marathon Classic in Sylvania (Ohio), een toernooi uit de Amerikaanse vrouwentour LPGA. Ze bezet na twee ronden de gedeelde 38e plaats en verzekerde zich met een ronde van 69 slagen (2 onder par) van deelname in het weekeinde.

De Arnhemse is aan haar eerste jaar bezig op de LPGA en mengt zich wekelijks met de wereldtop. Ze haalde vorige week haar beste resultaat met de vijftiende plaats in Thornberry Creek LPGA Classic in Oneida (Wisconsin).

Op de Europese tour LET won Van Dam vier toernooien.