Van der Breggen verslaat Van Vleuten in Giro

Anna van der Breggen heeft de negende etappe in de Giro Rosa gewonnen. De renster van Boels-Dolmans haalde landgenote Annemiek van Vleuten vlak voor de eindstreep in Montasio bij en zegevierde in de sprint bergop. In de etappe, die 125 kilometer lang was, werd de Zuid-Afrikaanse Ashleigh Moolman derde. Van Vleuten blijft aan de leiding in het algemeen klassement.

De 36-jarige Van Vleuten, die vorig jaar de Ronde van Italiƫ voor vrouwen won, heeft een voorsprong van meer dan 4 minuten op Van der Breggen.

Zondag in de laatste etappe, een vlakke rit over 120 kilometer naar Udine, zal de leidende positie van de renster van Mitchelton-Scott hoogstwaarschijnlijk niet meer in gevaar komen.