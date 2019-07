Verstappen vierde in kwalificatie Silverstone

Max Verstappen start zondag vanaf de tweede startrij in de Grote Prijs van Groot-Brittannië. De Nederlander van Red Bull klokte in de kwalificatie op het circuit van Silverstone de vierde tijd. Hij gaf weinig toe op de snelste coureur van het veld, Valtteri Bottas. De Fin veroverde in zijn Mercedes poleposition in een baanrecord van 1.25,093. Verstappen was 0,183 seconde langzamer.

Bottas troefde de Engelse publieksheld Lewis Hamilton enigszins verrassend af. De vijfvoudig wereldkampioen joeg op zijn zevende pole op Silverstone, maar hij kwam net te kort op Bottas. Het verschil bedroeg 0,006 seconde. De Monegask Charles Leclerc noteerde de derde tijd in zijn Ferrari.

De Fin zette het baanrecord op het nieuw geasfalteerde circuit al vroeg in de derde en laatste kwalificatiesessie neer. Hamilton kon niet tippen aan die tijd. In de slotminuut deed de Brit nog een ultieme poging sneller te gaan dan Bottas, maar hij bleef dus steken op het minimale verschil van zes duizendsten.

Verstappen klaagde na de trainingen van vrijdag dat hij niet helemaal in balans was met zijn Red Bull, maar in de kwalificatierace zat hij opvallend kort achter de Mercedessen en was hij sneller dan Ferrari-kopman Sebastian Vettel en zijn Franse teamgenoot Pierre Gasly. “Ik heb het goed omgedraaid, maar had toch nog een klein dingetje met de turbo. Daardoor verloor ik zeker 1,5 tot 2 tienden en als je dan naar de tijden kijkt die zijn gereden, is dat enorm balen.”

Al met al keek Verstappen, die twee weken geleden de Grote Prijs van Oostenrijk won, positief naar de race op zondag. “Op welke banden ik start, maakt niet zoveel uit en de afstelling van de auto is goed.”