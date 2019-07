Verstappen vijfde in laatste vrije training

Max Verstappen heeft in de laatste vrije training voor de Grote Prijs van Groot-Brittannië de vijfde tijd geklokt. De Nederlandse Formule 1-coureur van Red Bull moest ruim een halve seconde toegeven op Charles Leclerc, die in de Ferrari de beste tijd noteerde: 1.25,905. De Monegask was een fractie sneller dan zijn Duitse teamgenoot Sebastian Vettel (tweede op 0,026) en wereldkampioen Lewis Hamilton, die in de Mercedes de derde tijd klokte op 0,049. De Fransman Pierre Gasly zette vlak voor het einde van de training met 1.26,118 ook nog een betere tijd neer dan teamgenoot Verstappen.

Het duurde lang voordat de coureurs de baan op gingen, vanwege een regenbuitje aan het begin van de training. In het laatste half uur was er alsnog volop actie op Silverstone. Verstappen zocht vooral naar balans in zijn bolide, iets waar hij vrijdag niet in slaagde. De Nederlander, twee weken geleden winnaar van de GP van Oostenrijk, moest aan het einde van de sessie een snelle ronde afbreken toen hij bijna de controle verloor over zijn Red Bull. Hij wist ternauwernood uit de grindbak te blijven.

Om 15.00 uur begint de kwalificatie voor de race van zondag. Hamilton gaat dan voor eigen publiek op jacht naar zijn zesde zege op Silverstone, waarmee hij recordhouder zou worden. De Brit deelt het record nu met Jim Clark en Alain Prost, die ook vijf keer de Britse GP wonnen. Hamilton deed dat in 2008, 2014, 2015, 2016 en 2017. Vorig jaar moest hij de zege aan Vettel laten.