Vier-zonder met winst naar WB-finale

De Nederlandse vier-zonder (vrouwen) heeft zich bij de wereldbeker roeien in Zevenhuizen met een overwinning geplaatst voor de A-finale. De Europese kampioenen zegevierden op de Willem-Alexander Baan in de herkansing. Ellen Hogerwerf, Karolien Florijn, Ymkje Clevering en Veronique Meester waren in de race over 2000 meter bijna 3 seconden sneller dan het Canadese team, dat zich als nummer twee eveneens voor de eindstrijd op zondag kwalificeerde.

Het Nederlandse kwartet moest op vrijdag in de ‘time trials’ AustraliĆ« nog voorrang verlenen. Dat was voor het viertal van Oranje de eerste ‘nederlaag’ in dit seizoen.

In de halve eindstrijd van de mannen dubbeltwee kwalificeerden Stef Broenink en Melvin Twellaar zich met een zege voor de A-finale. Amos Keijser en Niki van Sprang wisten zich in deze klasse niet te plaatsen voor de eindstrijd. Zij eindigden als vierde en roeien zondag in de B-finale.

In de lichte skiff (niet-olympisch) eindigde Martine Veldhuis als vijfde in haar halve finale. Ze komt later op zaterdag in de B-finale uit.