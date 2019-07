Williams jaagt op achtste titel op Wimbledon

Tennisster Serena Williams gaat zaterdag op jacht naar haar achtste titel op Wimbledon. De Amerikaanse voormalige nummer 1 van de wereld speelt in Londen tegen Simona Halep. Van de tien eerdere onderlinge ontmoetingen met de Roemeense verloor Williams er slechts één.

Williams (37) staat voor de elfde keer in de finale van de grandslam op Engelse bodem. Ze rekende in de halve eindstrijd vrij eenvoudig af met de Tsjechische Barbora Strycova. Williams won in 2016 voor de laatste keer op Wimbledon. Vorig jaar stond ze ook in de finale.

Halep stond niet eerder in de finale van Wimbledon.