Alaphilippe verdedigt geel op Franse feestdag

Julian Alaphilippe start voor de vierde keer deze Tour de France in de gele trui. Hij heroverde de leiderstrui zaterdag na de achtste etappe op de Italiaan Giulio Ciccone en verdedigt zondag het geel in de negende etappe op de nationale feestdag in Frankrijk. De rit is er een met enkele pittige beklimmingen in het Centraal Massief en eindigt na 170 kilometer in Brioude.

Alaphilippe heeft in het algemeen klassement 23 seconden voorsprong op Ciccone en 53 tellen op de nummer drie, de Fransman Thibaut Pinot. Titelverdediger Geraint Thomas is de nummer vijf op 1.12. Beste Nederlander is Steven Kruijswijk op de zevende plaats. De kopman van Jumbo-Visma moet 1.27 minuut goedmaken op Alaphilippe.

De rit naar Brioude, geboorteplaats van de Franse Tourhoop Romain Bardet, telt één klim uit de eerste categorie. De Mur d’Aurec-sur-Loire heeft steile stukken tot 19 procent, maar zal vermoedelijk niet als scherprechter dienen. Daarvoor ligt de klim te vroeg in het parcours.

Er zijn nog 172 renners in koers. De Fransman Christophe Laporte is de laatste afvaller. Hij gaf ziek op in de achtste etappe.