Brons voor dubbelvier in wereldbekerfinale

De Nederlandse dubbelvier (mannen) heeft bij de wereldbekerfinale roeien in Zevenhuizen brons veroverd. De thuisploeg lag na 1500 meter nog op de tweede plek en leek klaar voor een aanval op koploper Polen. In de slotfase kon Oranje echter niet doordrukken en werd op de laatste meters ook nog de tweede plek verspeeld. Polen zegevierde in 6.00,80, gevolgd door Duitsland (6.01,91) en Nederland (6.02,00).

Namens Oranje kwamen Abe Wiersma, Tone Wieten, Koen Metsemakers en Dirk Uittenbogaard in actie. Zij wonnen zaterdag in de herkansing en zetten in de time trials op vrijdag de tweede tijd neer. Begin juni won dit viertal de Europese titel in Luzern.

De vrouwen dubbelvier van Oranje kwam niet verder dan de vijfde plek. De Nederlandse ploeg bestond in Zevenhuizen uit Sophie Souwer, Inge Janssen, Roos de Jong en Mieke Wilms. Nicole Beukers en Olivia van Rooijen ontbraken door blessures. De Jong en Wilms waren hun vervangers.