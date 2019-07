De Vries derde in sprintrace Silverstone

Autocoureur Nyck de Vries is in de Formule 2 als derde geëindigd in de tweede race op het circuit van Silverstone. De 24-jarige Fries moest in de zogenoemde ‘sprintrace’ de zege aan de Brit Jack Aitken laten. De Zwitser Louis Delétraz finishte als tweede.

De Vries werd zaterdag tijdens de eerste race zesde. In het WK-klassement leidt de Nederlander met 170 punten. Nicholas Latifi uit Canada is tweede met 31 punten achterstand.

De Formule 2, het voorportaal voor de Formule 1, gaat het eerste weekeinde in augustus in Hongarije (Boedapest) verder.