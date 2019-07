Djokovic klopt Federer in langste finale ooit

Novak Djokovic heeft op imposante wijze zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. De als eerste geplaatste Serviër was in een spectaculaire finale Roger Federer, die over de hele wedstrijd vijftien punten meer maakte (218 om 203), in vijf sets de baas: 7-6 (5) 1-6 7-6 (4) 4-6 13-12 (3).

Voor het eerst in de historie werd een enkelspelwedstrijd beslist met een tiebreak op 12-12 in de vijfde set. De wedstrijd duurde vier uur en 55 minuten en is daarmee de langste finale op Wimbledon ooit. Die stond op naam van Federer en Rafael Nadal, die in 2008 vier uur en 48 minuten over de eindstrijd deden.

In de vijfde set werkte Djokovic twee wedstrijdpunten weg op de service van Federer, die bij een 8-7-voorsprong voor de titel mocht serveren. Djokovic is de eerste speler sinds 1948 die Wimbledon weet te winnen na matchpoints overleefd te hebben. “Ik probeer het te vergeten, het was een geweldige wedstrijd”, zei Federer na afloop. “Ik heb mijn kansen gehad. Deze wedstrijd had alles, het was gekkenwerk”, aldus de 37-jarige Zwitser.

Over de hele wedstrijd wisselde het momentum veelvuldig. De spannende eerste set ging na een uur naar Djokovic en de tweede set nam dik twintig minuten in beslag. In de beslissende set had Djokovic een 4-2-voorsprong, maar die werd meteen door Federer ongedaan gemaakt. In de tiebreak moest Federer alsnog buigen na een afzwaaier met zijn backhand.

Voor de 32-jarige Djokovic is het zijn 16e grandslamtitel en zijn vijfde eindzege op Wimbledon. Hij was eerder in 2011, 2014, 2015 en 2018 de sterkste in Londen.

Begin dit jaar schreef Djokovic de Australian Open op zijn naam. Vorige maand ging de titel op Roland Garros naar Rafael Nadal.