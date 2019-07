Djokovic: mentaal mijn zwaarste wedstrijd ooit

Novak Djokovic moest bijzonder diep gaan om zich in de finale van Wimbledon te ontdoen van Roger Federer. Na vijf uur strijd had de nummer 1 van de wereld zijn vijfde Wimbledontitel binnen: 7-6 (5) 1-6 7-6 (4) 4-6 13-12 (3).

“Het was mentaal gezien misschien wel de zwaarste wedstrijd die ik ooit heb gespeeld”, zei Djokovic. “In fysiek opzicht was de finale van de Australian Open (2012) tegen Nadal van zes uur het zwaarst, maar deze was mentaal van een ander niveau. Deze wedstrijd had alles. Het had makkelijk zijn kant op kunnen vallen. Maar op de belangrijkste momenten, in de drie tiebreaks, heb ik mijn beste tennis kunnen laten zien. Om eerlijk te zijn had ik dit scenario al voorspeld en gevisualiseerd wat er zou gebeuren.”

Op het Centre Court was het publiek duidelijk op de hand van Federer, die daardoor volgens Djokovic mentaal voordeel had. “Op sommige momenten probeer ik het te negeren, wat vrij lastig is. Als het publiek ‘Roger’ schreeuwt, dan doe ik net alsof ik ‘Novak’ hoor. Het klinkt zielig, maar het is wel zo”, aldus de Serviër. “Hopelijk krijg ik over vijf jaar dezelfde aanmoedigingen.”