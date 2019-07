Djokovic nadert Nadal en Federer

Novak Djokovic bracht zijn totaal aantal gewonnen grandslamtoernooien met de titel op Wimbledon op 16. Hij is er nog vier verwijderd van het aantal van leider Roger Federer (20) en heeft nog maar twee titels op een grand slam minder dan Rafael Nadal (18).

Federer, Nadal en Djokovic voeren de ranglijst aan van gewonnen grand slams. Pete Sampras volgt het drietal met 14 majors en Roy Emerson komt daarna met 12 titels.

In zijn zesde Wimbledonfinale was Djokovic met 13-12 in de vijfde set te sterk voor Federer. Djokovic is de vierde speler ooit die Wimbledon vijf keer heeft weten te winnen, na Federer (8), Sampras (7) en Björn Borg (5). Nadal heeft Wimbledon twee keer gewonnen: in 2008 en 2010.

De Australian Open is voor Djokovic het meest succesvolle grandslamtoernooi. In Melbourne was hij al zeven keer de beste.