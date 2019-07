Engeland voor het eerst wereldkampioen cricket

Engeland is voor het eerst wereldkampioen cricket geworden. De Engelse cricketploeg versloeg in een spannende finale in Londen Nieuw-Zeeland na een zogenoemde Super Over, een soort verlenging.

Beide teams hadden een score van 241 gehaald bij 50 overs. Ook na de Super Over bleef de stand gelijk met twee keer 15 runs. Omdat de Engelsen gedurende de wedstrijd meer boundaries, ver geslagen ballen, hadden genoteerd (26 tegen 17) ging de titel naar hen.

Voor de Engelse cricketers is er dan eindelijk de wereldtitel. Drie keer eerder verloor Engeland de finale, in 1979 van de eilandengroep West-Indies, in 1987 van Australiƫ en in 1992 van Pakistan. Voor Nieuw-Zeeland, dat eveneens nog niet eerder de titel had gepakt, was het de tweede finale op rij. In 2015 werd er verloren van Australiƫ.