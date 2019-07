Federer wil revanche op Djokovic in finale

Met Novak Djokovic tegen Roger Federer krijgt Wimbledon zijn gewenste finale. De Servische nummer 1 van de wereld en de als tweede geplaatste Zwitser strijden voor hun zoveelste grandslamtitel. De bijna 38-jarige Federer kan voor de 21e keer een grand slam winnen, maar dient dan wel de 32-jarige ‘Djoko’ te verslaan. In de finales van 2014 en 2015 slaagde hij daar niet in.

Anders had Federer al tien keer Wimbledon gewonnen. De nog altijd onvermoeibare tennisgrootheid liet in de halve finale tegen zijn eeuwige rivaal Rafael Nadal zien dat hij klaar is voor zijn negende titel op het heilige gras.

Djokovic won vier keer op Wimbledon en is de titelverdediger. De Serviër kan zijn zestiende grandslamtitel bijschrijven en zal vertrouwen putten uit de eerdere ontmoetingen met Federer. In 47 partijen won Djokovic er 25. “Het blijft Federer op gras en dan kan hij altijd iets speciaals”, kijkt de Serviër vooruit.

Federer is er naar eigen zeggen klaar voor en is optimaal voorbereid. “Het voelt alsof ik een proefwerk heb op school. Ik heb al mijn huiswerk gedaan en op de dag van de toets ga je niet meer leren”, legt Federer uit. “De sterren staan goed, nu is het aan mij om het te laten zien.”