Frijns wint laatste race in Formule E

NEW YORK (ANP) - Autocoureur Robin Frijns heeft de laatste race in het kampioenschap van de Formule E op zijn naam geschreven. In New York kwam de 27-jarige Limburger als eerste over de finish in de laatste race in de elektrische raceklasse.

