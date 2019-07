Groenewegen ziet kansen in Albi

Dylan Groenewegen denkt dat er maandag in de tiende etappe kansen liggen op een tweede ritzege in de Tour de France. De sprinter van Jumbo-Visma, vrijdag winnaar van de zevende etappe, zei dat na een relatief rustige dag waarin een lange vlucht leidde tot een overwinning voor de Zuid-Afrikaan Daryl Impey. “Ik voel me wel goed. Na een zwaar dagje heb ik me vandaag een beetje kunnen sparen. Het was in het begin lastig. Het ging de eerste 10 kilometer verschrikkelijk hard. Daarna reed er een sterke groep weg en kwam er controle in het peloton.”

Groenewegen was blij met het koersverloop, een dag voordat de rit naar Albi wellicht een nieuwe kans biedt op dagsucces. “Ik denk dat veel ploegen wel een sprint willen en verwacht dat er controle zal zijn van de sprintploegen. Ik kijk er in ieder geval naar uit.”

Jumbo-Visma had Tony Martin mee in de kopgroep, maar toen de Duitser merkte dat de ritzege er niet inzat dacht ook hij aan later. “Toen heb ik me bewust gespaard”, aldus Martin. “Ik ben hier om voor het team te werken en in de volgende rit kan het op een sprint uitdraaien.”