Hamilton: voelt als eerste keer

Lewis Hamilton bracht de 140.000 Britse fans op Silverstone in vervoering met zijn overwinning in de Britse grand prix. Het was al de zesde keer dat de vijfvoudig wereldkampioen in de Formule 1 zijn thuisrace won; hij tekende bovendien voor zijn tachtigste grandprixzege in zijn carrière. “Ik voel me weer zo trots”, zei de kopman van Mercedes na de race. “Ieder jaar weer zie ik hier ronde na ronde die Britse vlaggen. Ieder jaar weer geniet ik daarvan. Je zou denken dat zoiets gaat wennen, maar ik zal je zeggen: het voelt als de eerste keer.”

Hamilton was de race op Silverstone als tweede begonnen achter zijn Finse teamgenoot Valtteri Bottas. Die hield in de beginfase goed stand vooraan en liet Hamilton niet voorbijkomen. De Fin maakte zijn pitstop net voordat Antonio Giovinazzi crashte met zijn Alfa Romeo en de safetycar op de baan kwam. Hamilton kon daardoor een pitstop maken zonder zijn eerste positie kwijt te raken. Na de hervatting reed Hamilton onbedreigd naar de winst. Hij staat inmiddels op zeven overwinningen dit seizoen en leidt het kampioenschap met riante voorsprong.