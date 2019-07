Holland Acht vierde in Zevenhuizen

De Holland Acht is bij de wereldbekerfinale roeien in Zevenhuizen net naast het podium beland. De ploeg van hoofdcoach Mark Emke eindigde na een sterke race in baan 6, waar relatief de meeste tegenwind voelbaar was, als vierde in een tijd van 5.54,37. Het verschil met nummer drie Nieuw-Zeeland (5.53,18) was iets meer dan een seconde. Het goud ging naar Groot-Brittannië (5.47,82) en het zilver was voor het favoriete Duitsland (5.50,88).

In de Nederlandse boot zaten Jasper Tissen, Simon van Dorp, Bjorn van den Ende, Maarten Hurkmans, Robert Lücken, Bram Schwarz, Ruben Knab, Mechiel Versluis en stuurvrouw Aranka Kops. Het vlaggenschip van Oranje plaatste zich zaterdag in de herkansing als nummer vier ternauwernood voor de finale. Het verschil met het uitgeschakelde Verenigde Staten bedroeg slechts 0,08 seconde.