Daryl Impey heeft de negende etappe van de Tour de France gewonnen. Het was een heuvelrit over 170 kilometer van Saint-Étienne naar Brioude. De Zuid-Afrikaanse kampioen van Mitchelton-Scott versloeg in de sprint de Belg Tiesj Benoot met wie hij voorop was gebleven uit een kopgroep van vijftien renners. Op enige afstand finishte de Sloveen Jan Tratnik als derde.

Het peloton volgt op grote achterstand.