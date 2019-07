Impey ziet in zevende Tour droom uitkomen

Bij zijn zevende deelname aan de Tour de France slaagde Daryl Impey erin een etappe te winnen. “Ik heb in al die jaren vaak meegezeten in een ontsnapping. Het vervult me met trots dat het me nu eindelijk gelukt is”, zei de 34-jarige Zuid-Afrikaan van Mitchelton-Scott na zijn zege in Brioude. Impey had de hele dag vooruit gereden in een kopgroep die richting finish steeds meer uitdunde. Voor de ritzege moest hij alleen nog de Belg Tiesj Benoot verslaan.

Dat was geen al te groot probleem voor Impey die in zijn eerste jaren als prof vooral bekend stond als sprinter en tot zondag 26 overwinningen achter zijn naam had staan. “Dit was een rit die ik vooraf wel had aangemerkt. Net als de vorige etappe trouwens, maar toen miste ik de slag. Vandaag heb ik extra goed opgelet en lukte het wel. We hadden een mooie groep waarin goed werd samengewerkt.” Impey zei vertrouwen te hebben gehad in zijn kansen: “Ik moest alleen op die laatste klim er alles aan doen om aan te haken. Het is fantastisch om een wedstrijd op dit niveau te winnen, een droom die uitkomt.”

Benoot had goede hoop op de ritzege toen hij op de laatste beklimming weg was met de Ier Nicolas Roche van Sunweb. “Ik zat na die helling samen met Roche en dat zag ik wel zitten. Maar plots kwam Impey terug”, zei de Belg van Lotto-Soudal bij Sporza. “Tegen Impey in de sprint wist ik al wat er zou gebeuren. Ik wist dat ik iets moest proberen en dat heb ik ook gedaan.” Benoot was echter kansloos. “Tweede is eerste verliezer. Dat is zo veel minder dan winnen.”