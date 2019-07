Kansen voor sprinters in Albi

De Tour de France trekt maandag verder naar het zuiden waar Albi voor het eerst sinds 2013 wordt aangedaan. Toen won Peter Sagan de etappe in een massasprint, ook ditmaal liggen er kansen voor de sprinters mits zij op de heuveltjes onderweg niet te veel krachten verspelen.

De start van de tiende Touretappe is in Saint-Flour waar de Spanjaard Luis León Sánchez zijn ploeg Rabobank in 2011 de ritzege bezorgde. Vanuit het stadje in het departement Cantal gaat het in zuidwestelijke richting naar het aan de rivier de Tarn gelegen Albi, waarvan het centrum of de werelderfgoedlijst van Unesco staat.

De Franse renner Lilian Calmejane zal extra gemotiveerd zijn. Hij is geboren in de finishplaats.

Onderweg liggen vier hellinkjes, een van de vierde en drie van de derde categorie. De top van de laatste ligt op 53 kilometer van de streep. In de laatste vlakke rechte kilometer wordt nog de Tarn overgestoken.