Skiffeuse Scheenaard verrast met brons

Lisa Scheenaard heeft op indrukwekkende wijze brons veroverd bij de wereldbeker roeien in Zevenhuizen. De 30-jarige skiffeuse lag op de Prins Willem-Alexander Baan halverwege de race over 2000 meter nog op ruim 3 seconden van nummer drie Victoria Thornley. Op 500 meter van de finish was de Britse nog iets verder uitgelopen, maar met een fraaie eindsprint wist Scheenaard alsnog de derde plaats te bemachtigen. Het verschil met Thornley was minimaal: 8.28,02 tegen 8.28,08.

De Nieuw-Zeelandse Emma Twigg zegevierde in 8.14,03. De Zwitserse Jeannine Gmelin moest als nummer twee ruim 4,5 seconden toegeven op de winnares.

Scheenaard pakte bij de eerste wereldbeker dit seizoen in Bulgarije nog goud. Dat toernooi was echter niet zo sterk bezet. Bij de EK in Luzern begin juni belandde de Nederlandse kampioene op de zesde en laatste plaats.