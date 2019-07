Terpstra kan stunt niet herhalen

Mountainbikester Anne Terpstra is zondag bij de wereldbekerwedstrijd in het Franse skioord Les Gets als zevende geëindigd. De Zeeuwse had vorige week nog gestunt met winst in Andorra, waarmee ze de eerste Nederlandse is die een wereldbekerwedstrijd op de mountainbike op haar naam heeft geschreven.

In Les Gets was wereldkampioene Kate Courtney een klasse apart. De Amerikaanse reed vrijwel van start tot finish alleen voorop. Op ruim een halve minuut finishte de Zwitserse Jolanda Neff als tweede. De Duitse Elisabeth Brandau verraste met de derde plek.

Terpstra staat nog wel derde in de wereldbekerstand, achter Courtney en Neff. Anne Tauber, die vroeg in de wedstrijd ten val kwam, staat daarin zesde.