Tourrenners op weg naar Brioude

De Tourkaravaan is op de Franse nationale feestdag vertrokken uit Saint-Étienne voor de negende etappe van de Tour de France. De rit voert door het Centraal-Massief, met een afdaling richting finishplaats Brioude.

De Fransman Julian Alaphilippe is de geletruidrager. Hij heeft in het algemeen klassement 23 seconden voorsprong op de Italiaan Giulio Ciccone en 53 tellen op de nummer drie, de Fransman Thibaut Pinot. Onderweg liggen drie hellingen, waarvan één van de eerste categorie. Maar de Mur d’Aurec-sur-Loire, met steile stukken tot 19 procent, ligt vroeg in de etappe en zal vermoedelijk geen beslissende invloed hebben.

Er zijn nog 172 renners in koers.