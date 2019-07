Van der Poel komt er niet aan te pas

Mathieu van der Poel heeft nu eens geen hoofdrol kunnen vervullen in een wedstrijd om de wereldbeker in het mountainbiken. De Nederlander van Circus-Corendon had in Les Gets een moeilijke start en kwam nooit in zijn ritme. Hij finishte als zestiende.

De winst in het Franse skioord was voor wereldkampioen Nino Schurter. De Zwitser reed in de slotronde weg bij de Italiaan Gerhard Kerschbaumer. De Braziliaan Henrique Avancini werd derde. Schurter won vorige week in Andorra ook al en leidt het klassement na vier wedstrijden.

Van der Poel, die meer dan 3 minuten na de winnaar binnenkwam, was niet eens de beste Nederlander. Ook Milan Vader bleef hem voor en finishte als dertiende.

Vrijdag had Van der Poel de zogenoemde short track gewonnen in Les Gets. Dat was zijn eerste optreden na zijn vakantie. Daarvoor was hij bij de eerste twee wereldbekerwedstrijden respectievelijk als tweede en als eerste geƫindigd.