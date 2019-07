Van Rouwendaal mag naar Tokio na 10e plek

Zwemsters Sharon van Rouwendaal en Esmee Vermeulen hebben geen medaille gewonnen tijdens hun eerste wedstrijd in het open water op de WK in Zuid-Korea. Van Rouwendaal werd op de 10 kilometer tiende, Vermeulen eindigde op de vijftiende plek.

De uitslag betekent voor Van Rouwendaal wel dat ze volgend jaar in Tokio haar olympische titel op de 10 kilometer mag verdedigen. Een plek in de top 10 was namelijk voldoende voor olympische kwalificatie.

Het goud ging naar de Chinese Xin Xin. Achter haar eindigden de Amerikaanse Haley Anderson en Rachele Bruni uit Italiƫ op plek twee en drie.