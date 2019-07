Van Vleuten wint voor tweede keer Giro Rosa

Annemiek van Vleuten heeft voor het tweede jaar op rij de Giro Rosa gewonnen, de vrouwenversie van de Ronde van Italië. De Nederlandse wielrenster van Mitchelton-Scott veroverde dinsdag in de vijfde etappe de leiderstrui, won een dag later nog een rit en zag haar leidende positie nooit meer in gevaar komen. De tiende en laatste etappe, een grotendeels vlakke rit van San Vito al Tagliamento naar Udine, werd gewonnen door Marianne Vos. Het was de vierde ritzege voor de Brabantse van CCC-Liv.

Vos was in Udine in een sprint bergop veel te sterk voor de concurrentes van wie haar landgenote Lucinda Brand de tweede plaats pakte, voor de Belgische Lotte Kopecky. Van Vleuten hield in het eindklassement Anna van der Breggen en haar Australische teamgenote Amanda Spratt achter zich.

De 36-jarige Van Vleuten, de regerend wereldkampioene tijdrijden, beleeft opnieuw een uiterst succesvol jaar. Zo won ze dit voorjaar al de Strade Bianche en Luik-Bastenaken-Luik en werd ze ook nationaal tijdritkampioene.